Costacurta parla benissimo di Buongiorno: "Per il Milan sarebbe un colpo straordinario"

Alessandro Costacurta, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della trattativa che il Milan sta portando avanti col Torino per Alessandro Buongiorno: "Sarebbe il colpo di gennaio... Lui migliora di anno in anno, significa che ha voglia e che è ambizioso. Anche Luciano Spalletti ne è innamorato, sarebbe un colpo straordinario per il Milan o per chi lo prenderà. Difensori così forti in giro ce ne sono pochi...".

La società rossonera continua a monitorare con grande attenzione la situazione del prodotto del settore giovanile del Torino, col presidente Urbano Cairo che però non intende fare sconti: per meno di 35 milioni di euro non parte neanche la trattativa. Il Milan per il momento osserva, forte di una volontà di anticipare la concorrenza prevista per l'estate anche se la società rossonera non ha ancora stanziato un budget preciso in merito.