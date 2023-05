Costacurta: "Perché nel Milan entrano e sembrano quasi spaventati? A me sembra..."

MilanNews.it

Durante il suo intervento a Sky Sport, Billy Costacurta parla delle difficoltà incontrate dal Milan negli ultimi derby, tra campionato e coppe: “A me sembra un problema psicologico, nelle ultime 11 partite ne hanno vinte 7 l’Inter. Sono incredibili i primi tempi. Perché entrano e sembrano quasi spaventati? In Champions i rossoneri a me sembravano troppi coraggiosi nella prima mezz’ora, difatti grazie alle ripartenze che l’Inter ha fatto il 2-0. Io dico coraggiosi, non incoscienti. Erano coscienti ma non riuscivano a fare cose”.