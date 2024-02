Costacurta: "Pioli ha rischiato ma non gli è andata bene. Il Milan ha un'unica costante, prendere gol"

Nel post partita di Monza-Milan, durante il programma Sky Sport Club, Alessandro Costacurta ha commentato la prestazione all'U-Power Stadium soffermandosi sulla deludente prestazione del diavolo e sulle scelte, discutibili, fatte da Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

"Pioli ha rischiato ma non gli è andata bene. Voglio redistribuire le colpe però. I giocatori quando hanno queste opportunità devono sfruttarle. Secondo me l'idea di Pioli era quella di trattenere un certo tipo di risultato per poi mandare in campo i vari Leao, Giroud e Pulisic per portarsela a casa. Insomma, non gli è andata bene. Il Milan ha un'unica costante nel suo cammino di quest'anno, la capacità di prendere gol. Quelli di stasera sono stati errori individuali abbastanza gravi. I difensori centrali del Milan quest'anno hanno sbagliato tanto, e ripeto che è oramai questa la costante. Le prossime saranno partite nelle quali il Milan dovrà stare attento".