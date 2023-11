Costacurta: "Prendere tre gol in casa... Dietro si poteva reggere meglio"

vedi letture

Il Milan cade 3-1 in casa contro il Borussia Dortmund e ora vede il sogno europeo appeso a un filo e non più dipendente dai propri risultati. Una sconfitta demoralizzante per gli uomini di Stefano Pioli. Alessandro Costacurta, negli studi di Sky Sport 24, ha parlato della prestazione rossonera in quel di San Siro questa sera.

Le parole di Costacurta: "La difesa non ha retto e non hanno fatto gol. Prendere tre gol in casa però, dimostra che gli altri hanno fatto qualcosa di più. Chiaro che l’errore di Giroud è molto grave ma dietro si poteva reggere meglio".