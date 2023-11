Costacurta su Ibra: "Mi spiace perché c'è così bisogno di lui che tutti chiedono che arrivi"

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, parlando nel pre partita di Milan-Udinese, ha commentato un possibile ritorno di Ibra al Milan, come dirigente. Le sue parole: "Arrivo di Ibra in dirigenza? A me spiace. C’è così bisogno di Ibra che tutti chiedono che arrivi: probabilmente anche le ultime esternazioni dei calciatori fanno sì che ci sia bisogno di una figura di questo genere".