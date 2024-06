Costacurta su Leao: "È il calciatore più importante del Milan e spero che possa esserlo per tanto"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, l'ex calciatore ed oggi opinionista sportivo Alessandro Costacurta ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sui discorsi legati al calciomercato ed al futuro di Rafael Leao, sul quale ci sarebbe il forte pressing della gigante saudita Al-Hilal. Queste le sue dichiarazioni.

"Leao è il giocatore più importante del Milan e spero che possa esserlo per tanto. È chiaro che deve continuare a migliorare. Quest'anno io credo che sia migliorato, non come tutti ci aspettavamo, ma si è migliorato. Il Milan è arrivato secondo, non vorrei che fosse dimenticato quest'aspetto difronte a squadre che sulla carta erano più forti. Però per riuscire ad avvicinarsi a quest'Inter, ma soprattutto ad un panorama europeo a cui i tifosi del Milan sono abituati, devono puntare secondo me anche su qualche difensore. L'anno i difensori del Milan non sono stati bravi, soprattutto quelli centrali. Però in un certo senso credo che possano rifarsi. Però lì c'è bisogno anche di esperienza e secondo me un uomo per reparto potrebbe essere l'ideale per il Milan".

Leao e l'interesse dell'Al-Hilal, nel frattempo Fonseca è andato a trovarlo nel ritiro del Portogallo

Il Milan di Fonseca vuole ripartire da Rafa Leao. Il nuovo tecnico rossonero è andato nel ritiro del Portogallo a Euro 2024 per parlare direttamente con l'attaccante portoghese che deve essere al centro del progetto rossonero anche nella prossima stagione. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Fonseca, che è di nazionalità portoghese, ha smosso i suoi contatti e prima di andare in vacanza ha incontrato Rafa.

Il viaggio del tecnico è nel suo piccolo una investitura: Leao è il numero 10 rossonero, il giocatore del Milan che vende più maglie, e Fonseca con l’incontro in Germania ha fatto capire di considerarlo sempre più al centro della squadra. E il futuro? Attenzione alle sirene arabe: nelle prossime settimane si capirà se l'Al Hilal potrà fare un'offerta da oltre 100 milioni per tentare i rossoneri.