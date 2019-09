Costacurta su Suso: "Ha bisogno di tempo per capire il nuovo ruolo"

Billy Costacurta, ex calciatore rossonero, ha parlato così di Suso a Sky Sport 24: "Giampaolo sta provando Suso da trequartista e credo che, siccome non stiamo parlando di un pirla come si dice a Milano, ci sia uno studio dietro nei confronti di questo giocatore. Io credo che il ruolo più adatto per Suso sia l'esterno, però in realtà se lo vedono, non solo l'allenatore, in una certa posizione io credo che sia giusto che si dia tempo di provarlo. Io ho avuto un allenatore a cui abbiamo dato sempre del pirla (ride, ndr.). Quando Ancelotti mise Pirlo davanti alla difesa sembrava che non andasse bene, però guardate cosa è diventato".