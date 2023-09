Costacurta sul derby: "Oggi Inter più forte ma il Milan può soltanto crescere"

Billy Costacurta, ex difensore del Milan e opinionista di Sky Sport da diversi anni, è stato intervistato da Tuttosport questa mattina e ha parlato dell'imminente derby di campionato tra i rossoneri e l'Inter. Queste le sue parole sulla favorita tra le due, anche guardando la stagione in senso più generale: "Oggi l’Inter è più forte, perché i risultati dei quattro derby del 2023 sono lì a dimostrarlo e perché la squadra di Inzaghi è più avanti nell’intesa fra i giocatori. È vero che hanno cambiato molto entrambe, ma i titolari dell’Inter sono al momento quasi gli stessi che pochi mesi fa si sono giocati la finale di Champions.

Detto ciò, non è detto che l'Inter sia ancora davanti fra nove mesi perché il Milan ha fatto una bella squadra che può solo crescere. Hanno svolto un mercato con l’intenzione di partire forte. In particolare il Milan che ha scelto giocatori più europei perché sapeva che essendo in terza fascia avrebbe avuto un girone di Champions più tosto"