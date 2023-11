Costacurta sul Milan: "Prestazione piatta e preoccupante. Fase offensiva nulla"

Alessandro Costacurta ha parlato a Sky Sport 24 nel post partita di Milan-Udinese, gara persa dai rossoneri per 1-0. Questo il giudizio dell'ex difensore rossonero: "Con l’Udinese è stata davvero una prestazione piatta: quella di oggi preoccupa molto di più. Nella fase offensiva non hai nulla. Per fortuna che c’è Leao che ogni tanto si inventa qualcosa".