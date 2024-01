Costacurta: "Theo è tornato veramente, da centrale si è riposato"

vedi letture

Billy Costacurta, nel post partita di Milan-Roma a Sky Calcio Club, commenta così la prestazione dei rossoneri di questa sera: “Credo che Theo Hernandez sia tornato veramente. Da centrale ha trovato nuovi stimoli? Credo che l’abbia fatto riposare, so la differenza tra giocare terzino e centrale (ride, ndr). Capisco la differenza. Credo che ci sono anche dei periodi… Oggi c’è stato un grande Giroud. I due difensori centrali si sono trovati bene. Poi c’è l’errore che il capitano del Milan non può fare sul rigore di Paredes, non può riaprire così la partita”.