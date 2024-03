Courbis sull'attacco della Francia: "E' più logico iniziare la partita con Giroud"

Sconfitta casalinga per la Francia nell'amichevole contro la Germania. Un 2-0 frutto del gol-lampo segnato dopo appena sette secondi da Wirtz mentre ad inizio ripresa ha trovato la via del gol Havertz. Tiene banco in Francia la prestazione di Marcus Thuram. L'attaccante dell'Inter ha giocato dal primo minuto al centro dell'attacco al posto di Olivier Giroud in un derby di Milano che sembra non finire mai. Gara non memorabile per il numero 9 nerazzurro che ha ricevuto diverse critiche in patria.

Non è piaciuta la partita di Thuram a Rolland Courbis. L'ex giocatore del Monaco e ora allenatore ha così parlato ai microfoni di RMC Sport: "Ribadisco quello che ho detto prima della partita. Nessun numero 9 è venuto a creare problemi al profilo di Giroud. In termini di parametri di riferimento e come punto fisso, è più logico iniziare la partita con Giroud, anche se ha 37 anni e non gli facciamo giocare 95 minuti, porta una certa presenza, con un gioco di testa niente male".