Coverciano, Spalletti apre il corso per responsabili dei settori giovanili

(ANSA) - FIRENZE, 13 FEB - "Il vostro ruolo è fondamentale per il calcio italiano, siete coloro che devono dare delle linee guida''. Con queste parole il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti ha presenziato a Coverciano al corso per responsabili dei settori giovanili. ''Il vostro compito è di lasciare tranquilli i ragazzi - ha continuato Spalletti - la sconfitta deve costituire una parte determinante per la crescita''. Insieme al ct azzurro, anche il coordinatore delle Nazionali giovanili maschili Maurizio Viscidi: ''Mai come quest'anno esiste una sinergia umana e tecnica in Nazionale tra le giovanili e la prima squadra. E questa sinergia è fondamentale, anche a livello di club. Proprio per il fatto che sono stato allenatore posso dirvi - ha detto Viscidi rivolgendosi anche lui ai partecipanti - che non possiamo lasciare gli allenatori da soli.

La nostra regia è fondamentale, ma solo se siamo competenti''. Il corso è stato inaugurato il 5 febbraio e prevede un programma didattico di 174 ore di lezione di cui 20 on-line. In aula questa mattina, oltre al coordinatore del corso Attilio Sorbi, anche il responsabile della 'Sezione per lo sviluppo del calcio giovanile e scolastico' del Settore Tecnic, Roberto Samaden. Tra gli allievi ammessi a seguire le lezioni anche l'ex tecnico di Reggina e Sampdoria, Gianluca Atzori, l'attuale direttore del settore giovanile dell'Inter Massimo Tarantino e quello dell'Atalanta Alex Pinardi. (ANSA).