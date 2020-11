Covid-19, Salah positivo: è asintomatico e in isolamento

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Mohamed Salah è positivo al Covid. Lo ha comunicato la Federcalcio egiziana. L'attaccante del Liverpool è asintomatico e in isolamento. Attualmente Salah, classe 1992, è impegnato con la Nazionale dei 'Faraoni' ed è risultato positivo all'ultimo giro di tamponi. "I test medici condotti in Nazionale hanno mostrato che Mohamed Salah è risultato positivo al Covid-19. Non ha sintomi e si trova in isolamento nella propria stanza", la nota della Federcalcio egiziana. (ANSA).