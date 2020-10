Covid: altre due azzurre positive a Coverciano

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Dopo il caso di Alia Guagni, che ha dovuto abbandonare il ritiro dopo essere risultata positiva al Covid-19, l'esito dei tamponi effettuati ieri presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano ha evidenziato la positività di altre due calciatrici della Nazionale femminile. Lo rende noto la Figc, informando che i tamponi delle due azzurre risultano a bassa carica. I test sono stati ripetuti questa mattina, sia per le due calciatrici positive, sia per il resto del gruppo squadra. In via precauzionale, la conferenza stampa prevista alle 15 a Coverciano è stata annullata. (ANSA).