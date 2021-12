Covid, in Premier rinviata anche Southampton-Newcastle

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - In Premier League rinviato un altro match a causa dei contagi da coronavirus. Southampton-Newcastle, in programma domenica alle 15.00 per la 21/a giornata del massimo campionato inglese, è stata posticipata a data da definire. Questo a causa dei numerosi contagi nel gruppo squadra del Newcastle. Si tratta della seconda gara del club rinviata pr questo motivo dopo l'annullamento di quella contro l'Everton in programma giovedì scorso. Dopo Leicester-Norwich la 21esima giornata di Premier League subirà, quindi, un ulteriore modifica. Le due partite del Newcastle saranno riprogrammate a data da destinarsi. (ANSA).