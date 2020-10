Covid: Lazio "tamponi dubbi, isolamento a tutela giocatori"

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - A seguito dei protocolli simulati dalla Uefa "nella giornata di giovedì sono emerse alcune criticità dai tamponi, peraltro di dubbia interpretazione, che meriteranno approfondimenti nei prossimi giorni". Lo ha detto il coordinatore dello staff medico della Lazio, Fabio Rodia, facendo il punto sulla situazione Covid nella squadra di Simone Inzaghi. Dei giocatori rimasti nella Capitale ieri, tra cui Luis Alberto, Immobile, Lazzari e Djavan Anderson, il solo Andreas Pereira ha raggiunto oggi i compagni: "Per aderire ai protocolli Uefa e tutelare i tesserati - ha riferito Rodia a Lazio Style Radio - la società ha imposto subito l'isolamento domiciliare per ulteriori approfondimenti che verranno ottemperati nei prossimi giorni in vista della partita con il Torino", ha proseguito Rodia, che sul resto della squadra che stasera dovrà affrontare la squadra belga ha specificato: "Gli altri stanno tutti bene, c'è un ottimo clima e siamo pronti per affrontare questa sfida. Siamo tutti fiduciosi e ottimisti". (ANSA).