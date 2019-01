C.Palace: stadio aperto ai senzatetto

(ANSA) - LONDRA, 19 GEN - Il Crystal Palace trasformerà alcune aree del proprio stadio in spazi d'accoglienza per ospitare fino a 10 senzatetto. Nelle prossime settimane le temperature a Londra sono destinate a scendere abbondantemente sotto lo zero ed è già scattato l'allarme per la salute di chi vive per strada. Il Crystal Palace ha così deciso di dare un piccolo ma significativo contributo, aiutando alcuni senzatetto locali, che riceveranno a Selhurst Park, oltre a un temporaneo alloggio, anche un pasto caldo, una colazione e bagni dove lavarsi. Lo stadio ha già aperto le porte ai più bisognosi giovedì scorso, quando otto senzatetto hanno dormito all'interno della struttura. Ma ora il club ha deciso di fare di più, e predisporre un vero e proprio servizio di accoglienza temporanea, come ha spiegato il direttore generale del Crystal Palace, Phil Alexander. "Siamo felici di collaborare con l'amministrazione locale affinché chi è senza fissa dimora possa trovare un riparo dal rigore dell'inverno", ha dichiarato Alexander alla Bbc.