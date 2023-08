CR7 concede una foto a un avversario e poi lui lo prende in giro: "Col 2° migliore della storia"

vedi letture

Ahmed Zero ha sicuramente trovato il modo per inimicarsi Cristiano Ronaldo. L'attaccante iracheno dell'Al Shorta, che ha giocato e perso proprio contro il campione ex Juventus nelle semifinali di UAFA Cup di inizio agosto, ha postato infatti su Instagram una foto in sua compagnia, aggiungendo una didascalia piuttosto scomoda.

"Col secondo miglior calciatore della storia", ha scritto il classe 2002 mettendo sul tetto del calcio Lionel Messi al posto della stella dell'Al Nassr.