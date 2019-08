CR7 out in Corea, polizia locale indaga

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - La polizia di Seul ha avviato un'indagine dopo la denuncia di un avvocato, Oh Seok-hyun, che rappresenta 2.000 tifosi che si ritengono truffati per la mancata partecipazione di Cristiano Ronaldo all'amichevole fra la Juventus e una selezione della lega sudcoreana. Lo scrive il quotidiano 'The Chosun Ilbo' spiegando che "l'investigazione internazionale" è stata aperta sulla base di un'ipotesi di "frode" per la mancata presenza in campo di CR7, lasciato a riposo da Sarri e che ha seguito il match dalla panchina. L'indagine è nei confronti anche dell'impresa 'The Fasta Inc.' che aveva organizzato la partita assicurando la presenza del portoghese. La cupola dirigenziale della lega calcistica sudcoreana dopo il match aveva diffuso un comunicato in cui esprimeva "profonda indignazione e delusione per il comportamento della Juventus, da cui pretendiamo delle scuse sincere e la spiegazione del motivo per il quale Ronaldo non è stato utilizzato. Il contratto prevedeva la sua presenza in campo per almeno 45 minuti".