CR7 pensa a comprare il Valencia, ma per ora il club è in vendita

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Ronaldo e il progetto di acquistare il Valencia. Tornano a circolare le voci, tra web e social, delle mire del campione portoghese sul club spagnolo: il rapporto tra Ronaldo e il proprietario Peter Lim hanno alimentato i rumors, ma come scrive anche la stampa iberica, né l'uno né l'altro hanno rilasciato dichiarazioni in merito. Anzi quando Lim lo ha fatto in una nota ai giornali di Singapore ha spiegato che il club non è in vendita. Intanto il Valencia è atteso nel week end dalla sfida al Brnabeu contro il Real Madrid con l'obiettivo della permanenza in prima divisione. Cristiano Ronaldo, in questa operazione, potrebbe avere il sostegno finanziario della famiglia reale saudita, in particolare del principe Mohamed Bin Salmán, o di un fondo di investimento.

La condizione necessaria per questa cessione è che il Valencia non retroceda. Anche gli spagnoli sono scettici: che CR/ si voglia imbarcare in una situazione complicata, acquistare un club indebitato e con uno stadio in rovina per il quale mancano ancora i finanziamenti per poter terminare la costruzione. Il Mundo Deportivo ha scritto con certezza che Ronaldo sarà "il prossimo proprietario del Valencia se rimarrà in Prima Divisione". (ANSA).