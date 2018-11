Cragno: "Donnarumma è un amico, non un rivale. Può diventare il miglior portiere italiano per molti anni"

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, è stato intervistato dal Corriere dello Sport e ha parlato di Donnarumma, che era davanti a lui in Under 21 e ora in Nazionale maggiore: "Mi perseguita, dovrà denunciarlo per stalking. Sto scherzando, Gigio è un amico, non un rivale. E ha i mezzi per diventare il miglior portiere italiano per molti anni".