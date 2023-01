"Credo che Gerry speri di replicare con il Milan il successo che il Liverpool ha avuto in Premier League": le parole su Cardinale dell'ex Fenway Sports Group

MilanNews.it

Tom Werner, ex produttore televisivo e a lungo presidente del Fenway Sports Group, la holding americana che possiede quote del Liverpool tra i cui investirori vi è anche Gerry Cardinale, si è così espresso sul proprietario del Milan: "Penso che Gerry abbia visto il valore che abbiamo creato nel Liverpool e credo che speri di replicare con il Milan il successo che il Liverpool ha avuto in Premier League". Lo riporta Business Insider.