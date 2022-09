Cremonese, Alvini: "Var e arbitri? Tornerei a spontaneità e passione"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Se dovessi dare dei consigli ritornerei alla spontaneità per far innamorare di nuovo i tifosi e tornare alla passione vera. Ci vorrebbe un calcio più genuino meno social". Così ai microfoni di Radio Anch'io Sport il tecnico della Cremonese, Massimiliano Alvini, parlando degli episodi arbitrali dubbi di ieri e dell'intervento della Var. "Il calcio muove la passione degli italiani - aggiunge Alvini - tornare a un calcio più diretto e genuino tra tutte le componenti potrebbe aiutare a migliorare il movimento. Con la Var ieri può esserci stato uno errore, io stimo molto la classe arbitrale. Var può essere di aiuto, quanto successo ieri può lasciare una macchia ma ritengo sia un supporto. Io andrei avanti col Var". Stagione anomala col Mondiale a novembre? "Sarà una anomalia per tutti - sottolinea il tecnico della Cremonese - siamo tutti curiosi. Non so se le grandi squadre avranno un vantaggio, la loro partenza è stata migliore. Le squadre che lottano forse potranno migliorare le conoscenze di squadra (ANSA).