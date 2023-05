Cremonese, Ballardini: "Il Milan mantiene quell'umiltà che le grandi squadre devono avere"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Alla vigilia della delicata sfida contro il Milan, il tecnico della Cremonese, Davide Ballardini, è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi così in particolare sui rossoneri: "Come si batte il Milan? I punti sono molto pesanti anche per loro, si stanno giocando la qualificazione per la Champions. Viste le tante gare ravvicinate può essere che facciano riposare qualcuno. Da parte nostra abbiamo la convinzione che se ci sei come squadra, con l’atteggiamento giusto, fai la tua partita.

E’ chiaro che affrontiamo dei mostri, perché il Milan quando sta bene fisicamente, tale è: sono forti, consapevoli, e mantengono quell’umiltà che le grandi squadre devono avere. Noi da parte nostra siamo convinti che se facciamo una bella partita, da squadra faremo la nostra prestazione anche a San Siro contro il Milan".