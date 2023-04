Cremonese, Meité: "Contento per il Milan. Leao giocatore incredibile"

MilanNews.it

Soualiho Meité, ex centrocampista rossonero ora alla Cremonese, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche del Milan che ha eliminato il Napoli e si è qualificato alle semifinali di Champions League: "Ho guardato la partita del Milan ed ero molto contento per loro, hanno fatto quello che sanno fare e sono contento perché quando sono arrivato al Milan era un momento duro per Leao e adesso sta facendo vedere la sua potenzialità. È un giocatore incredibile" riporta tuttomercatoweb.com.