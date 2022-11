Cremonese-Milan, arbitra Rapuano: prima assoluta con i rossoneri per il direttore di gara

MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Questo pomeriggio è stato designato l'arbitro per la partita che il Milan giocherà domani sera a Cremona contro la formazione di Alvini. Il direttore di gara sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini che dirigerà per la prima volta una gara dei rossoneri. Per Rapuano sarà la diciannovesima direzione in Serie A, la quinta della stagione.