Cremonese-Milan, quella tra Modric e Vardy la sfida tra i due più "anziani" Goleador della Serie A
E' il giorno del matchday! Dopo la caduta casalinga contro il Parma, il Milan di Allegri tornerà in campo tra poco, in trasferta contro la Cremonese alle 12.30. Una partita insidiosa e assolutamente da non sottovalutare, visto il recente passo dei falso dei rossoneri in campionato. Inoltre, il Milan è rimasto a secco di gol in tutte le ultime tre trasferte contro la Cremonese in Serie A (2N, 1P); gli ultimi giocatori rossoneri a segnare contro i grigiorossi allo Zini nel torneo sono stati Jean-Pierre Papin e Marco Simone nel successo per 2-0 del 26 settembre 1993.
NUMERI E STATISTICHE
Sfida tra i due giocatori più "anziani" ad aver segnato in questa stagione di Serie A: Luka Modric (due reti - settembre 1985) e Jamie Vardy (cinque gol - gennaio 1987). Solo Lautaro Martínez (otto) ha segnato più gol in trasferta di Christian Pulisic (sei, al pari di Santiago Castro) in questa Serie A; l'americano non ha mai fatto meglio fuori casa in una singola stagione di Serie A (sei anche nel 2024/25) mentre considerando i Big-5 campionati europei soltanto nel 2019/20 ha realizzato più reti esterne (sette con il Chelsea).
