Cremonese, Vazquez squalificato 10 giornate per gli insulti razzisti a Dorval

Il Giudice Sportivo di Serie B ha deciso di squalificare per 10 giornate l'attaccante della Cremonese Franco Damian Vazquez per gli insulti razzisti rivolti all'esterno del Bari Mehdi Dorval nel corso della sfida del 15 febbraio scorso. Per l'argentino la stagione è dunque virtualmente finita a meno di sconti di pena con la Cremonese che quasi certamente farà ricorso. Di seguito il comunicato apparso sul sito della Lega B:

"Il Giudice sportivo, letti il rapporto dei collaboratori nonché la relazione aggiuntiva richiesta alla Procura federale dalla quale emerge che il calciatore Franco Damian Vazquez (Soc. Cremonese), al termine della gara, ha rivolto al calciatore Emile Mehdi Dorval (Soc. Bari) un insulto espressivo di discriminazione razziale;

visto l’art 28 comma 1 e 2 CGS;

P.Q.M.

delibera di sanzionare il calciatore Franco Damian Vazquez (Soc. Cremonese) con la squalifica per dieci giornate effettive di gara".

La vicenda era stata resa nota dopo la gara dal tecnico del Bari Moreno Longo che in conferenza stampa aveva denunciato quanto accaduto: "Mi dispiace enormemente per il ragazzo. Mi dispiace anche fare il nome di Vazquez, ma sono costretto a farlo perché non si può più stare zitto. Ha detto "n***o di merda" e questo non si può dire a nessuno. Mi assumo io le responsabilità nel riportare queste frasi. Siamo stufi di parlare di queste cose ancora nel 2025".

Una ricostruzione che la Cremonese aveva negato con un comunicato ufficiale in cui si leggeva: "Abbiamo parlato col ragazzo che ha negato nel modo più assoluto di aver rivolto offese razziste al calciatore del Bari. Per noi il discorso finisce qui", a cui aveva risposto il Bari difendendo il proprio tesserato: "Speravamo, in tutta onestà, di non dover tornare più su un tema simile. Speravamo di non doverlo fare, perché come ha giustamente detto mister Longo in campo a fine gara: «nel 2025 non può andare bene». E invece siamo qui, ancora una volta, accanto al nostro Mehdi Dorval e a chiunque sul lavoro e nella sua quotidianità si trovi a dover subire (ancora) insulti razzisti".