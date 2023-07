Cresce attesa per i Mondiali femminili: numeri da record per le amichevoli

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Ad una settimana dall'avvio del torneo, il 20 luglio, in Australia e Nuova Zelanda è già grande l'attesa per i Mondiali di calcio donne, che vedrà tra le protagoniste anche l'Italia. Ben 50.000 spettatori sono attesi domani a Melbourne per assistere alla partita Australia-Francia, ultimo test per le due nazionali, quasi un record per una amichevole, almeno per la squadra di casa. Ad attrarre il pubblico allo stadio, oltre alle Matildas, sarà anche un grande spettacolo musicale prima e dopo il match, un traino che non servirà per la prima gara ufficiale, Australia-Irlanda, alla quale a Sydney assisteranno ben 80mila persone, lo stesso giorno della partita inaugurale, Nuova Zelanda-Norvegia, ad Auckland. Proprio contro le neozelandesi l'Italia guidata da Milena Bertolini ha in programma domani l'ultima amichevole, ma in un match a porte chiuse, mentre il 24 luglio è previsto il debutto con l'Argentina. (ANSA).