Crespo compie 45 anni: gli auguri del Milan

Hernan Crespo, ex attaccante rossonero, oggi compie 45 anni. Il Milan, intervenuto su Twitter, ha rivolto degli auguri speciali al Valdanito: "Tanti auguri a Crespo per i suoi 45 anni!".<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Remember to wish "Valdanito" a <a href="https://twitter.com/hashtag/HBD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#HBD</a> as he turns 45 <br><br>Tanti auguri a <a href="https://twitter.com/Crespo?ref_src=twsrc%5Etfw">@Crespo</a> per i suoi 45 anni! <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/i0tYX3f61w">pic.twitter.com/i0tYX3f61w</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1279709101539291138?ref_src=twsrc%5Etfw">July 5, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>