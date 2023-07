Crespo su Pioli: "Ha idee positive, magari farà di Okafor un numero uno"

Hernan Crespo, ex attaccante anche del Milan, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Una battuta anche su Stefano Pioli e sul modo di giocare che ha intenzione di utilizzare il tecnico rossonero. Le sue parole: "Se sei organizzato, sei fai pressing, se rubi il pallone in zona offensiva allora hai più probabilità di dare fastidio agli avversari. Pioli ha idee positive, lasciamolo lavorare in tranquillità. E magari farà di Okafor un numero uno"