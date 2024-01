Criscitiello: "A Conte il Milan attuale non dispiace, e sa anche una cosa..."

Il nome di Antonio Conte da diverse settimane è entrato nell'orbita rossonera. Da una parte c'è il futuro di Stefano Pioli che è ancora incerto: ancora non è chiaro se l'allenatore di Parma rimarrà sulla panchina rossonera anche per la prossima stagione o meno. Dall'altra c'è Conte libero e desideroso di tornare a misurarsi nel campionato italiano e il Milan sembra essere il progetto che più lo stuzzica.

Ne ha parlato Michele Criscitiello su Sportitalia ieri sera. Queste le sue dichiarazioni: "Se c’è comune intento, la strada sembra quella: l'accordo Milan-Conte potrebbe farsi tra un mesetto. A lui questo Milan non dispiace, i rossoneri hanno messo in conto di dover prendere due difensori, un centrocampista, due punte se Giroud va via. Conte sa che il Milan non può prendere quattro giocatori da otto milioni di ingaggio l’uno. Ovviamente vuole giocatori forti, potrebbe avere delle garanzie sull’identikit del giocatore, ma sa benissimo che la situazione non è quella del Tottenham”