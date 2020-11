Criscitiello: "Ibra, comunque andrà, scusa!"

Nel frattempo, comunque finirà, bisogna chiedere scusa a Ibrahimovic (anche a Maldini, anzi soprattutto) e il primo a scendere dal carro dove tutti salgono sono io. Ho chiesto al controllore se ci fosse ancora posto, invece, mi ha dato un calcio da dietro e senza biglietto mi ha detto di farmela a piedi. Ha ragione e anche di brutto. 7-8 mesi fa non mi capacitavo di come potesse fare la differenza, in Italia, uno come Ibra: aveva fatto fatica in Premier, era reduce da uno stop di qualche mese e in America le partite erano degli allenamenti contro difese scarse. Ma come prendi Ibra, Paolo, con una squadra piena di giovani? Che controsenso! Invece non mi aggrappo ai soliti, alla fine vedremo, poi scoppiano, Ibra non farà più mezzo gol da qui alla fine. Cavolate per non ammettere che il Milan ha indovinato la giocata. Ibra i gol li fa ancora e dimostra che, se sei vincente nella testa e ti alleni sempre da professionista serio, i gol li fai anche a 40 anni, in Italia. E una guida come Ibra ti fa crescere in un colpo solo tutti i giovani che sono stati indovinati. Maldini sta avendo ragione, anzi ha avuto ragione, su tutta la linea. E' stato aiutato dal covid, perché senza pubblico i giovani senza pressioni giocano meglio ma questa squadra si sta esprimendo a grandi livelli, nonostante alla lunga credo che lo scudetto non possa essere l'obiettivo dei rossoneri ma dovrà essere un problema di Inter e Juventus per quanto sia alto il monte ingaggi. Napoli e Milan devono rientrare tra le prime 4, con il permesso di Atalanta, Roma e Lazio.