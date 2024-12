Criscitiello: "In estate hai Conte e De Zerbi sotto Casa Milan e scegli Fonseca significa che..."

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha commentato così la notizia dell'esonero di Paulo Fonseca ma anche dell'arrivo imminente di Sergio Conceiçao: "Se in estate hai Conte o De Zerbi sotto Casa Milan e scegli Fonseca significa che non conosci la Serie A e non conosci il valore del Milan. Conceiçao, quando la toppa è peggio del buco".