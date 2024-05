Criscitiello: "In questo momento escludo in maniera categorica De Zerbi per il Milan"

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, nel suo editoriale di oggi in diretta su Sportitalia parla di Roberto De Zerbi e dei possibili contatti con il Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Per me De Zerbi è stato un folle a fare una cosa del genere (lasciare il Brighton senza buonuscita, ndr). Doveva almeno restare nei due anni e mettere l’opzione, perché quando ci sono 32 milioni di euro se non sei il figlio di Berlusconi sei obbligato a prenderli. Invece lui è così, un po’ pazzo e visionario. Una persona perbene, un grande allenatore ed un grande uomo. Non guarda i soldi ma guarda al progetto calcistico.

Probabilmente col Brighton non si sono capiti sul mercato, sulle ambizioni, sui programmi e lui ha lasciato tutto. Non è mai stato contattato dal Milan, De Zerbi ha come interesse quello di restare nel giro estero. Non deve rientrare in Italia, non ci sono i presupposti oggi. E credo che il Milan ha già fatto l’allenatore, si va su Fonseca… Non ti svegli stamattina e dici “Andiamo su De Zerbi”. Non ci sono i presupposti, così come non è mai stato chiamato negli ultimi tre mesi Antonio Conte. De Zerbi cercherà il progetto, lui vuole la squadra giusta e vuole incidere nel suo modo di fare calcio. Credo che sinceramente rischia di non partire dal primo giorno, dal ritiro. Il Milan in questo momento lo escludo in maniera categorica”.