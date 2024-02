Criscitiello: "Tra febbraio e marzo, Conte e il Milan potrebbero trovare un accordo"

vedi letture

E' l'ultimo giorno di mercato e la sessione invernale ha regalato al Milan, al momento, solo due nuovi giocatori: Matteo Gabbia, di rientro dal prestito e Filippo Terracciano, jolly difensivo e di centrocampo arrivato dal Verona nei primi giorni di gennaio. Dopo il pareggio contro il Bologna, in casa Milan c'è voglia di tornare in campo e cercare nuovamente i tre punti, vista poi la seguente vittoria dell'Inter in casa della Fiorentina, che ha visto le possibilità di rimonta scudetto affievolirsi ulteriormente. Ora il Milan si trova sì terzo in classifica, ma nella terra di nessuno. Esiste però un lato positivo: ovvero l'ottimo vantaggio dei rossoneri sul quinto posto. In questi ultimi giorni si è detto e parlato molto soprattutto per quanto riguarda il discorso legato all'allenatore del Milan della prossima stagione: Antonio Conte sarà il prossimo allenatore del Milan? I rumors ormai si susseguono uno dopo l'altro e i tifosi rimangono in attesa di clamorosi annunci. Intanto, però, ci ha pensato Michele Criscitiello ad alimentare ancora una volta il desiderio di tanti supporters rossoneri.

Queste le parole del noto giornalista e conduttore televisivo: "Tra fine febbraio e fine marzo, Conte ed il Milan potrebbero accordarsi per la panchina. Il Napoli sta già guardando altrove e sta osservando in particolare Vincenzo Italiano”.