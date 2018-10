Crisi Milan, Elliott non fa drammi

Gordon Singer ha fatto ritorno a Londra dopo aver assistito a San Siro alla figuraccia col Betis. L’umore non era dei migliori - riferisce La Gazzetta dello Sport - ma da Elliott non arrivano indicazioni particolari. Da quel poco che emerge è ragionevole ritenere che non siano stati fatti drammi e la parola più utilizzata sia equilibrio. La priorità del fondo Usa è rimettere a posto i conti del club e il ritorno ai fasti sportivi è sempre stato considerato un percorso impegnativo e fatalmente non veloce. Il problema è che, come ha sottolineato il presidente Scaroni, senza i successi sul campo i ricavi faticano a salire. Senza Champions e con i paletti Uefa, rinforzare la squadra sarebbe molto problematico.