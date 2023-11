Crisi Milan, la Gazzetta titola: "Le colpe del Diavolo"

"Le colpe del Diavolo": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che analizza il momento difficile del Milan. Secondo la Rosea, per esempio, Maignan non è più Magic come in passato, così come Theo Hernandez e Leao non stanno rendendo ai loro livelli. Inoltre, alcuni nuovi acquisti su cui c'erano grandi aspettative, come Chukwueze e Okafor, stanno deludendo per ora.