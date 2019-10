Cristante, per ora niente operazione

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Niente operazione, almeno per il momento. Questo l'esito del consulto effettuato in Finlandia dal centrocampista della Roma, Bryan Cristante. Dopo la visita con il professor Sakari Orava si è infatti deciso che per i prossimi dieci giorni il giocatore, già rientrato nella Capitale, svolgerà una terapia conservativa specifica per poi sottoporsi ad una risonanza magnetica. A seconda del risultato degli esami si deciderà quindi se proseguire con la terapia o se intervenire chirurgicamente. Cristante domenica si è infortunato nella gara con la Sampdoria a Marassi riportando un distacco del tendine dell'adduttore destro.