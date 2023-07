Cristiano Ronaldo contro la UEFA: "In Arabia vanno i campioni"

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Non è come dice la Uefa. In Arabia non vengono soltanto veterani a fine carriera. Quest'anno, ad esempio, verranno giocatori di grande qualità come Jota o Ruben Neves. Anzi tra qualche anno la Saudi League sarà più importante di quella turca o di quella olandese". Cristiano Ronaldo non ha dubbi e prende sul serio il ruolo di ambasciatore della Lega araba di calcio. Parlando a margine dall'amichevole in Algarve che il suo Al Nassr ha perso per 5-0 contro il Celta Vigo ha lanciato uno spot per la Saudi League. "In Europa non tornerò a giocare.

Voglio continuare in Arabia come ho già detto", afferma il portoghese prima di lanciare una frecciata all'eterno rivale Leo Messi che all'Arabia ha preferito il campionato statunitense: "Meglio gli Usa? No - ha risposto - In Arabia il campionato è meglio della Mls". "La Saudi League è migliorata e il prossimo anno sarà ancora migliore. Passo dopo passo sarà tra le migliori cinque del mondo però necessita di tempo, giocatori e infrastrutture. Ma sono certo che questo Paese ha un grande potenziale e tifosi eccezionali. Cristiano ha scoperchiato il vaso di Pandora e ora tutti vogliono venire in Arabia". (ANSA).