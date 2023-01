Cristiano Ronaldo: "Ho battuto diversi record in Europa, ora voglio battere qualche record qui"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Parla così Cristiano Ronaldo durante la presentazione con l'Al Nasr:

"Sono contento di questa sfida, sono stato accolto molto bene. Ho giocato per grandi club e vinto tutto, in Europa il mio lavoro era finito ed era arrivato il momento di questa opportunità in Asia. È una sfida per me, per il futuro, per i ragazzi e le donne di questa zona del mondo".

Cosa pensa la tua famiglia?

"Sono felici anche loro, specialmente i miei figli. Sono davvero felici, l'accoglienza di ieri è stata entusiasmante".

Cosa ti aspetti da questa avventura?

"Come ho detto, non è soltanto una sfida a livello calcistico, ma anche di cambiare la mentalità delle nuove generazioni. Diversi club, in Europa, in America, in Australia, in Brasile e in Portogallo hanno cercato di prendermi, ma avevo dato la mia parola a questo club. Voglio aiutare a sviluppare non solo il calcio ma anche la mentalità, voglio aiutare a far crescere questo movimento, a partire dal settore femminile. Non tutti lo sanno, ma l'Al Nassr ha anche una squadra femminile. Voglio dare una nuova prospettiva a questo club".

La perfomance dell'Arabia Saudita ai Mondiali ti ha convinto?

"Tanti parlano, pochi conoscono il calcio. Negli ultimi 10-15 anni è cambiato tantissimo: tutte le squadre sono competitive, se pensiamo all'ultimo Mondiale l'unica squadra a battere i campioni è stata l'Arabia Saudita. Diverse nazionali hanno fatto un ottimo percorso, il calcio si è evoluto. E non è la fine della mia carriera venire qui. Non penso a quello che dice la gente: ho preso la mia decisione e sono felice di essere qui. So che il campionato è molto competitivo: tutti dicono di no, ma io ho visto diverse partite. Sono pronto per continuare a divertirmi".

Molti hanno criticato la tua scelta.

"Ho battuto diversi record in Europa, ora voglio battere qualche record qui. È una corsa normale per me".

Il tuo messaggio ai tifosi?

"Sono venuto qui per giocare, divertirmi, vincere, aiutare lo sviluppo del club. Voglio aiutare l'Al Nassr, sorridere e giocare a calcio".

Domanda per Rudi Garcia: come sta, mister?

"Molto bene".

Sempre per Rudi Garcia: cosa si prova a lavorare col migliore al mondo?

"Sono sorpreso dalle tante persone in sala stampa, di solito dopo le partite ci sono soltanto 3-4 giornalisti... Cristiano è uno dei migliori giocatori nella storia del calcio, è una leggenda ed è un onore per tutti noi dargli il benvenuto. Sono sicuro che per il campionato e per il regno dell'Arabia Saudita sia una cosa fantastica. Nella vita ho scoperto che i giocatori come lui sono i più facili da allenare. Posso imparare da lui e vogliamo vincere entrambi".

Sempre per Rudi Garcia: che impatto può dare?

"È un esempio, io voglio renderlo felice e far divertire i tifosi dell'Al Nassr grazie a lui".

17.40 - Conclusa qui la "conferenza stampa", ora spazio allo spettacolo e alla musica in campo