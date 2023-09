Cristiano Ronaldo: "La Lega Araba è migliore di quella portoghese"

Intervenuto in conferenza stampa prima della gara con la Slovenia, Cristiano Ronado ha parlato così del campionato arabo: "Credo che la Lega Araba sia migliore di quella portoghese. Non sono solo polemiche, non c'è tanto clamore, la qualità dei nomi è decisamente migliore. Spero che possa migliorare, so che sarà difficile. Forse impossibile. Risulta essere un circo quello che è successo ultimamente".