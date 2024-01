Cristiano Ronaldo: "La Lega Saudita non è peggiore della Ligue 1, siamo già superiori"

Cristiano Ronaldo e la crescita della Saudi Pro League. L'attaccante portoghese dell'Al Nassr ne ha parlato da Dubai, dal palco del Globe Soccer Awards: "Quella di trasferirmi all'Al-Nassr è stata una scelta fantastica. L’Arabia Saudita è in un percorso, ci vorrà molto tempo… Ma passo dopo passo raggiungeranno i massimi livelli. Penso che la Saudi Pro League sarà tra i primi tre campionati al mondo. La gente in Arabia Saudita sarà orgogliosa. La Lega Saudita non è peggiore della Ligue 1, siamo già superiori. La Saudi Pro League è già ora più competitiva della Ligue1, posso dirlo dopo un anno trascorso lì".

Sul suo 2023, queste le parole di Cristiano Ronaldo: "Sono stato il miglior marcatore di questa stagione, immagina battere animali giovani come Haaland... sono orgoglioso. E presto avrò 39 anni! Mi piace quando la gente dubita ancora di me e poi ho successo. Non mi faccio condizionare dalle critiche".