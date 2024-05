Cristiano Ronaldo rimane senza titoli: l'Al Hilal vince il campionato d'Arabia

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - L'Al Hilal ha conquistato il quarto titolo della Saudi Pro League in cinque anni, negando ancora una volta alla superstar portoghese Cristiano Ronaldo dell'Al Nassr la possibilità di vincere il trofeo. L'Al Hilal, che ha ingaggiato Neymar la scorsa estate ma che da ottobre è privo del brasiliano infortunato, si è imposto per 4-1 sull'Al-Hazem. Ancora imbattuto in 31 partite di campionato, l'Al Hilal ha ora 12 punti di vantaggio sull'Al Nassr a tre turni dalla fine. Per CR7 è la seconda stagione in Arabia Saudita senza vincere il campionato.

Dopo il clamoroso trasferimento del portoghese nel regno, altri grandi nomi del calcio hanno firmato contratti importanti con diversi club del Paese, tra cui Neymar, Karim Benzema, Sadio Mané, N'Golo Kanté e Riyad Mahrez. I membri delle "Big Four" saudite - Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, il club di Benzema, e Al Ahli, la squadra di Mahrez - appartengono tutti al Public Investment Fund (PIF), un fondo sovrano che sta lavorando per diversificare l'economia saudita. L'Al Hilal e l'Al Nassr si incontreranno nuovamente nella finale della Coppa del Re il 31 maggio. (ANSA).