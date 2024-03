Critiche e polemiche su Pulisic, Pioli smorza: "Social luogo di insulti. La storia parla per lui"

vedi letture

Il post partita di Lazio-Milan, giocata venerdì, ha lasciato un lungo strascico di polemiche esagerate e non necessarie, volte solo ad esacerbare dei toni già molto al di fuori dal normale. "Vittima" Christian Pulisic, tacciato a più riprese di antisportività e poi insultato pesantemente sui social da diversi "tifosi". Il tutto per un misunderstanding e una "furbata", quella di Pellegrini, uscita decisamente male.

Nel corso della conferenza stampa pre Milan-Slavia Praga, match d'andata degli ottavi di finale di Europa League, mister Pioli prende le parti del suo giocatore: "Non deve essere difeso, la storia parla per lui. Ormai i social sono diventati uno sfogo di maleducazioni e insulti. Ha tutto il nostro supporto e sostegno. È troppo più in alto rispetto agli altri, non ha bisogno del nostro aiuto".