Croazia-Spagna, le formazioni ufficiali: Suso dalla panchina

Di seguito le formazioni ufficiali di Croazia-Spagna, sfida valida per la Lega A (gruppo 4) della Nations League. In campo dall'inizio tra le fila croate i tre calciatori dell'Inter Vrsaljko, Brozovic e Perisic. Solo panchina, invece, per l'attaccante del Milan Suso.

Croazia (4-2-3-1) - Kalinic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Jedvaj; Rakitic, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Kramaric.

Spagna (4-3-3) - De Gea; Sergi Roberto, Ramos, Inigo Martinez, Jordi Alba; Saul, Busquets, Ceballos; Rodrigo, Aspas, Isco.