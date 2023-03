Crosetti: "Il Napoli si volta e non vede nessuno, meriterebbe ben altri rivali"

MilanNews.it

Maurizio Crosetti, su Repubblica, torna a parlare della corsa senza rivali del Napoli per lo Scudetto 2022/23: "Se è l’ombra dei grandi sconfitti a scolpire di luce il corpo dei vincitori, se è il loro tormento a generare l’estasi, se la gloria dei primi si misura con la tenacia dei secondi, allora al meraviglioso Napoli manca qualcuno che riempia la sua solitudine. Non è certo colpa di questa squadra, una delle più belle nella storia della Serie A, ancora in grado addirittura di battere o eguagliare il record juventino dei 102 punti, se dietro c’è un abisso che è soprattutto un vuoto. Il Napoli si volta e non vede nessuno.