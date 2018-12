Crotone: Oddo si è dimesso,torna Stroppa

(ANSA) - CROTONE, 28 DIC - Massimo Oddo non è più l'allenatore del Crotone. L'allenatore ha rassegnato le dimissioni all'indomani della sconfitta casalinga contro lo Spezia. La decisione è stata comunicata al termine di una riunione con il presidente della società, Gianni Vrenna. Al posto di Oddo, che in sette partite aveva ottenuto due punti, torna Giovanni Stroppa, che era stato esonerato il 29 ottobre, dopo il pareggio casalingo con la Salernitana. Undici erano i punti raccolti dal tecnico bresciano, che coi rossoblù ha in essere un contratto fino a giugno 2019 e che proverà a risollevare una stagione tutt'altro che esaltante. Stroppa raggiungerà la squadra nelle prossime ore e siederà in panchina già nella trasferta di dopodomani ad Ascoli.