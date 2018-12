C.Sala: "Con Radice addio anni migliori"

(ANSA) - MONZA, 10 DIC - "Ciao, Mister. Siamo qui per salutarti un'ultima volta. Con te se ne vanno i migliori anni della nostra vita. Ci siamo divertiti insieme, in un'ambiente unico, una vera famiglia. Ci hai trasmesso fiducia e un insegnamento importante: per raggiungere un obiettivo servono sudore e fatica. Grazie di tutto, Mister". Così, durante la cerimonia funebre, l'ex capitano del Torino, Claudio Sala, ricorda Gigi Radice, scomparso venerdì. "Gigi - dice don Luca Parolari, nell'omelia - ha combattuto tanto: nello sport, nella vita e nella malattia. Una lunga battaglia, con alleati diversi: prima con i compagni di squadra, poi con i 'suoi' giocatori e infine tra gli affetti della famiglia. La malattia se l'è portato via un po' alla volta, ma anche contro la morte Gigi non ha combattuto da solo". Il figlio Ruggero ha chiuso la cerimonia "come avrebbe fatto il padre": "Poche chiacchiere e pedalare". Il feretro, coperto da fiori, da una maglietta del Torino e da una sciarpa granata, ma anche da una del Monza, è stato applaudito.