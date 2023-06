Ct Algeria: "Bennacer? Infortunio raro e complessso. Mi piacerebbe averlo per la Coppa d'Africa"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Djamel Belmadi, allenatore dell'Algeria, oggi in conferenza stampa ha parlato delle condizioni di Bennacer: "Non possiamo speculare sull'infortunio di Bennacer. La stampa non lo sa e il suo club non ha comunicato con precisione. Sai cos'è il segreto medico? 4 mesi, 6 mesi, 7 mesi di indisponibilità, non possiamo saperlo con esattezza. È un infortunio molto raro alla sua età e complesso".

Sulla Coppa d'Africa: "Ovviamente mi piacerebbe avere Bennacer per la prossima CAN. Tuttavia, non posso fermarmi a questo se è assente. Lavoreremo riempiendo la sua posizione, cercando di vedere altre cose".